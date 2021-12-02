Лавров заявил о готовности РФ к контактам с США по ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 2 декабря, заявил, что Москва готова к контактам с Вашингтоном в рамках совместных усилий по урегулированию ситуации в Донбассе.

«К любым контактам (с США. — Ред.) мы готовы, ни от каких контактов мы не уходим, главное — понимать, чего мы добиваемся», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, отвечая на соответствующий вопрос журналиста «Известий».

По его словам, власти США оказывают решающее влияние на киевский режим. Необходимо использовать данную возможность, отметил глава МИД РФ.

«Мы не против, но для этого нужно изначально договориться о том, какие у нас основы взаимодействия. Основы могут быть только одни — это Минские договоренности в их прямом толковании, там даже толковать не надо, надо просто их прочесть и делать то, что там записано», — заключил Лавров.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, в Москве фиксируют агрессивную риторику со стороны Киева. Он добавил, что украинские власти по-прежнему не исключают попыток решить проблему Донбасса силовым путем.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Вооруженные силы Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек. Она также обратила внимание на то, что заявления якобы об угрозе России в отношении украинской стороны являются истерикой. По словам Захаровой, это намеренная попытка отвлечь внимание от украинского урегулирования.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в трехсторонней контактной группе Родион Мирошник в беседе с «Известиями» отметил, что «порядок цифр, которые назвала Захарова», совпадает с реальностью. Кроме того, он указал на то, что обострение на линии соприкосновения усиливается.

Тогда же Песков заявил, что российская сторона обеспокоена стягиванием ВСУ в зоне конфликта в Донбассе. По мнению Пескова, ситуация вызывает опасения у РФ о том, что Киев склоняется к силовому решению проблемы.

30 ноября полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина не выполнила ни одного обязательства из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.