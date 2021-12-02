Прямой эфир
Общество
Путин ударил кулаком по столу во время обсуждения условий работы шахтеров
Общество
Врач предложила отправлять пассажиров из ЮАР на карантин прямо из самолета
Мир
США, Британия и Канада ввели новые санкции против Белоруссии
Общество
В МЧС сообщили о начале круглосуточных поисков тел шахтеров в Кузбассе
Общество
В ГД оценили новый алгоритм получения медотвода от вакцинации COVID-19 в Москве
Общество
Экс-замглавы Минпросвещения Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве
Мир
Лавров заявил о необходимости отказа от санкций в отношении Минска
Общество
Эксперт предупредил о риске лишиться жилья из-за мошенников
Политика
Путин поручил выделить 58 млн рублей на выплаты защитникам Севастополя
Общество
Первый день зимы в Москве стал самым снежным за последние пять лет
Сюжет:

Лавров заявил о готовности РФ к контактам с США по ситуации в Донбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 2 декабря, заявил, что Москва готова к контактам с Вашингтоном в рамках совместных усилий по урегулированию ситуации в Донбассе.

«К любым контактам (с США. — Ред.) мы готовы, ни от каких контактов мы не уходим, главное — понимать, чего мы добиваемся», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, отвечая на соответствующий вопрос журналиста «Известий».

Разбой под прикрытием: почему ВСУ осмелели в Донбассе
Как маневры ВМС США в Черном море связаны с военной обстановкой на юго-востоке Украины

По его словам, власти США оказывают решающее влияние на киевский режим. Необходимо использовать данную возможность, отметил глава МИД РФ.

«Мы не против, но для этого нужно изначально договориться о том, какие у нас основы взаимодействия. Основы могут быть только одни — это Минские договоренности в их прямом толковании, там даже толковать не надо, надо просто их прочесть и делать то, что там записано», — заключил Лавров.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, в Москве фиксируют агрессивную риторику со стороны Киева. Он добавил, что украинские власти по-прежнему не исключают попыток решить проблему Донбасса силовым путем.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Вооруженные силы Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек. Она также обратила внимание на то, что заявления якобы об угрозе России в отношении украинской стороны являются истерикой. По словам Захаровой, это намеренная попытка отвлечь внимание от украинского урегулирования.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в трехсторонней контактной группе Родион Мирошник в беседе с «Известиями» отметил, что «порядок цифр, которые назвала Захарова», совпадает с реальностью. Кроме того, он указал на то, что обострение на линии соприкосновения усиливается.

Тогда же Песков заявил, что российская сторона обеспокоена стягиванием ВСУ в зоне конфликта в Донбассе. По мнению Пескова, ситуация вызывает опасения у РФ о том, что Киев склоняется к силовому решению проблемы.

30 ноября полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина не выполнила ни одного обязательства из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021