В ЛНР подтвердили данные о 125 тыс. военных Украины в Донбассе

Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что в Донбассе находится около 125 тыс. украинских военных, совпадает с реальностью. Об этом в среду, 1 декабря, сказал «Известиям» представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) в трехсторонней контактной группе Родион Мирошник.

«Думаю, что порядок цифр, которые назвала Мария Захарова, совпадает с реальностью. Обострение на линии соприкосновения усиливается. Главная тенденция в том, что Украина активнее использует для нанесения ударов тяжелую артиллерию — причем это касается тех мест, которые не обстреливались на протяжении нескольких лет. Ситуация достаточно жесткая, и прогнозировать ее развитие невозможно», — подчеркнул он.

Ранее в этот день официальный представитель российского МИДа указала на то, что Украина стягивает силы в зону конфликта в Донбассе, там уже находятся 125 тыс. человек. Она также обратила внимание на то, что заявления якобы об угрозе России в отношении украинской стороны являются истерикой. По словам Захаровой, это намеренная попытка отвлечь внимание от украинского урегулирования.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона обеспокоена стягиванием ВСУ в зоне конфликта в Донбассе. По его словам, ситуация вызывает опасения у Москвы в том, что Киев склоняется к силовому решению проблемы. Он также указал, что это происходит на фоне активизации Североатлантическим альянсом внеплановых учений, и Москва не может это игнорировать.

Накануне полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина не выполнила ни одного обязательства из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия столкнется с политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины. В ответ на это заявление президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил, что, если Россия окажется перед агрессией Украины, Белоруссия будет с РФ.

22 ноября президент России Владимир Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения и следовать достигнутым в нормандском формате договоренностям по вопросу Донбасса. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных Минским комплексом мер вооружений.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.