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Вольеры «китовой тюрьмы» полностью демонтировали в бухте Средняя в Приморье

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В бухте Средняя под Находкой (Приморский край) по требованию природоохранной прокуратуры полностью демонтировали вольеры «китовой тюрьмы», где в 2018 году обнаружили более сотни морских млекопитающих. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в надзорном ведомстве.

Новый выпуск: как освобождают белух из китовой тюрьмы
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«В 2018 году право пользования частью акватории по договорам аренды было передано ряду других обществ с ограниченной ответственностью для содержания неправомерно выловленных косаток и белух в семи несамоходных сооружениях», — рассказали в прокуратуре.

Договоры с компаниями были расторгнуты в октябре–ноябре 2020 года, однако бывшие арендаторы не освободили бухту от организованных ими вольеров. Плавучие конструкции демонтировали и переместили на территорию Ливадийского судоремонтного завода по представлению владивостокского межрайонного природоохранного прокурора. Их состояние исключает возможность дальнейшего использования.

О «китовой тюрьме» в бухте Средней Приморского края стало известно в 2018 году. Там для дальнейшей продажи в китайские океанариумы незаконно содержали в неволе 11 косаток и 90 белух. Оказалось, что косатки являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости.

После вмешательства общественности, обеспокоенной судьбой морских млекопитающих, ситуацией заинтересовались Генпрокуратура и Следственный комитет России. В связи с незаконным отловом животных были возбуждены уголовные и административные дела.

Первую группу косаток и белух отпустили в море в июне 2019-го. Полностью процесс освобождения морских животных завершили в ноябре того же года.

В апреле 2021-го нескольких белух из «китовой тюрьмы» заметили у берегов Владивостока. По словам специалистов, животные выглядят здоровыми и упитанными.

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