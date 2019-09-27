Новый выпуск: как освобождают белух из китовой тюрьмы

Операция по освобождению узников китовой тюрьмы продолжается. Уже в субботу еще одна партия животных — 14 белух — отправится из Бухты Средняя к месту вылова в Охотском море. На это выделено 38,5 млн рублей из федерального бюджета, перевозка одной белухи обойдется в 2,8 млн рублей. Ранее экологи сообщали о том, что сама процедура выпуска проходит с нарушениями. Однако, как рассказали «Известиям» в «Эковахте Сахалина», с животными все в порядке. Нет данных о том, что кто-либо из уже вернувшихся в природную среду обитания 10 косаток и 12 белух погиб.

Плата за проезд

В субботу, 28 сентября, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) начнет выпуск очередной партии белух из китовой тюрьмы. Погрузка животных пройдет в акватории бухты Средняя залива Восток Японского моря (Приморский край, город Находка). Всего будет выпущено 14 животных, за которых отраслевой институт заплатит четырем компаниям-отловщикам («Афалина», «Белый кит», «Сочинский дельфинарий» и «Океанариум ДВ») 38,5 млн рублей. Эти деньги специально выделены из федерального бюджета. Ранее ученые уже освободили 10 косаток и 12 белух.

Ранее ВНИРО разместил на сайте Единой информационной системы системы в сфере закупок четыре документа под общим названием «Поставка животных в целях проведения научно-исследовательских работ по изучению поведения и миграций косаток и белух...». Также были подготовлены договоры между ВНИРО и компаниями-отловщиками.

В документе, который имеется в распоряжении «Известий», прописаны и возможные неблагоприятные обстоятельства. В нем сказано, что поставщик обязан «своими силами и за свой счет утилизировать трупы животных, не выживших до момента перехода права собственности к заказчику».

wha В субботу, 28 сентября, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) начнет выпуск очередной партии белух из китовой тюрьмы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Степняк

Содержание всех договоров практически идентично, различаются только компании-поставщики, количество и общая стоимость животных. ООО «Афалина» перевозит одну особь белухи (2,75 млн рублей), ООО «Белый Кит» — семь особей (19,25 млн), ООО «Океанариум ДВ» — три (8,25 млн), ООО «Сочинский Дельфинарий» — еще три за ту же сумму.

В документах также сказано, что «живой товар» поставляется для проведения научно-исследовательских работ по изучению поведения и миграций косаток и белух, в отношении которых были проведены реадаптационные мероприятия в бухте Средняя. Для этого заказчик (ВНИРО) вживит им спутниковые радиомаяки и выпустит в естественную среду обитания.



Как писали «Известия», транспортировка косаток обходилась институту дороже — около 10 млн рублей за одну особь.

Жизнь на природе

Сама процедура выпуска морских млекопитающих вызвала массу вопросов у экологов и общественников, поэтому на маршруте, по которому перевозят косаток и белух, была организована специальная экспедиция из наблюдателей. Участница проекта, доктор биологических наук, старший научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им.М.В. Ломоносова Ольга Филатова комментируя выпуск первой партии, сообщила «Известиям», что процедура освобождения проходит с большими недочетами.

— Животных отправили прямо в море после шести дней транспортировки в тесных контейнерах. Несколько часов после выпуска косатки держались возле берега, возможно, потому, что после такой длительной неподвижности им нужно было время, чтобы прийти в себя и начать нормально плавать. По-хорошему, их стоило подержать в вольере на месте до прибытия всех остальных, во-первых, чтобы выпустить всех вместе, во-вторых, чтобы дать им время адаптироваться после транспортировки. Но сделали как сделали, — рассказала специалист.

Также эксперт выразила сомнение, смогут ли выжить на свободе косатки и белухи, пробывшие почти год в неволе и ослабленные перевозкой и голодовкой. Однако по прошествии времени общественники удостоверились, что с животными все в порядке.

— Пока, по имеющимся у нас данным, с животными все нормально, — рассказал «Известиям» руководитель общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын. — При этом есть точные данные, что как минимум две косатки уже воссоединились с семьями диких косаток. Возможно, это даже те семьи, из которых они были украдены, но точно сказать нельзя.

wha Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Перемещения животных контролируют по спутниковым меткам ВНИРО и Институт проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН. Пока нет никаких данных о том, что кто-либо из выпущенных 10 косаток и 12 белух погиб.

На запрос «Известий» о том, как будет проходить перевозка животных в субботу, во ВНИРО на момент публикации не ответили. Ранее в институте сообщали, что белухи отправятся к месту обитания по морю, а не по суше. Изменение способа транспортировки было вызвано «паводком на Амуре, ухудшением состояния дорог в Хабаровском крае из-за ливней и закрытием ряда участков после их затопления, что не позволяло осуществлять перевозку по отработанной схеме «автотранспорт/баржа/автотранспорт», отмечали во ВНИРО.

19 сентября 2019 года решением Южно-Сахалинского городского суда по иску общественных организаций вылов косаток и белух был признан незаконным, оставшихся животных также должны вернуть в природную среду обитания. Всего в китовой тюрьме томились 87 белух и 10 косаток. Все косатки уже на свободе, 61 белуха все еще ждет своей очереди.