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Лукашенко заявил о сокрытии Польшей информации о могилах мигрантов

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Большое количество безымянных могил беженцев появилось на польско-белорусской границе в ходе нынешнего миграционного кризиса, но польские власти скрывают эту информацию. Об этом во вторник, 2 декабря, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти. Они, там же чрезвычайное положение введено, туда никого не пускают», — приводит «РИА Новости» слова Лукашенко.

Он добавил, что журналисты и международные наблюдатели работают только с белорусской стороны границы.

«Те, которые умирают в польских лесах люди, они там, извините, валяются, трупы, и люди, неравнодушные поляки, отыскивают этих людей в лесах и их хоронят. Поэтому вот действительно безымянные могилы», — отметил белорусский лидер.

Накануне пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи (службы) Польши Анна Михальская сообщила, что тела восьми нелегальных мигрантов обнаружены на территории Польши с начала кризиса на границе с Белоруссией. Она уточнила, что один беженец скончался во время реанимационных мероприятий у линии границы во время ее нелегального пересечения.

28 ноября пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии сообщила, что пограничники обнаружили на границе с Литвой тело избитого беженца. Отмечалось, что его выбросили литовские силовики.

22 ноября глава СК Белоруссии Дмитрий Гора сообщил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств против мигрантов, среди которых есть дети. У пострадавших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания и другие повреждения. Гора подчеркнул, что в целях осуществления полного расследования уголовного дела польской стороне будут направлены запросы об оказании правовой помощи.

20 ноября Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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