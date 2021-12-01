В Польше сообщили о гибели восьми мигрантов с начала кризиса на границе

Тела восьми нелегальных мигрантов обнаружены на территории Польши с начала кризиса на границе с Белоруссией. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи (службы) Польши Анна Михальская.

«Таких людей было в общей сложности восемь. В том числе один человек, который скончался во время реанимационных мероприятий у линии границы во время ее нелегального пересечения. Этому человеку была вызвана группа медицинских спасателей. К сожалению, ему не удалось помочь. Также тот мужчина, который был выловлен из реки Буг», — заявила Михальская.

Представитель Погранстражи отметила, что семь из восьми погибших скончались на территории Подляского отдела Пограничной стражи, тело еще одного мигранта было обнаружено в реке Буг.

До этого, 28 ноября, пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии сообщила, что пограничники обнаружили на границе с Литвой тело избитого беженца. Отмечалось, что его выбросили литовские силовики.

22 ноября глава СК Белоруссии Дмитрий Гора сообщил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети. У пострадавших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания и другие повреждения. Гора подчеркнул, что в целях осуществления полного расследования уголовного дела польской стороне будут направлены запросы об оказании правовой помощи.

20 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

Позднее беженцы перешли из палаточного лагеря на границе в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.