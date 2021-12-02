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Глава Ростехнадзора назвал место взрыва на шахте «Листвяжная»

Глава Ростехнадзора Трембицкий: взрыв на «Листвяжной» произошел в подготовительном забое
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Взрыв на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел в подготовительном забое, сообщил руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря.

«Рассматриваются все возможные версии. Но можно сделать вывод, что основная версия, что взрыв метановоздушной смеси произошел в подготовительном забое. Причины будем выяснять. Работа комиссии будет продолжаться до полного, всестороннего выяснения причин», — заявил он.

«Боюсь идти в шахту, там метан и пламя, а не выйдешь — сразу прогул»
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Также на заседании выступил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он рассказал, что совместная проверка прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и региональных властей выявила более 600 нарушений на шахтах Кузбасса, после ЧП на «Листвяжной».

По словам Цивилева, нарушений, на основании которых можно было бы выписать предписание о приостановке работы шахты в связи с риском для работников, нет.

Глава Кузбасса также уточнил, что большая часть пострадавших при аварии на «Листвяжной» в Кузбассе к завтрашнему дню будут выписаны из больниц. В настоящее время, как указал губернатор, в больницах находятся 16 человек, один из них в состоянии средней степени тяжести.

Российский лидер в свою очередь подчеркнул, что трагедия на шахте «Листвяжная» — общая беда и боль для Кузбасса и всей России. Глава государства обратился к правительству РФ и властям Кузбасса с просьбой разобраться в каждом отдельном случае при оказании помощи родственникам погибших и пострадавших.

Днем ранее власти Кузбасса сообщили, что число пострадавших при аварии на шахте выросло до 99 человек. В результате происшествия погиб 51 человек.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. По факту произошедшего возбуждены уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, арестованы.

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