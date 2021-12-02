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Большинство пострадавших при ЧП в Кузбассе выпишут из больниц к 3 декабря

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Большая часть пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе к завтрашнему дню будут выписаны из больниц. Об этом сообщил в четверг, 2 декабря, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на совещании по ситуации в угольной отрасли региона, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

«В больницах находятся 16 человек, один из них в состоянии средней степени тяжести. Большая часть завтра будет выписана. Серьезных проблем со здоровьем нет», — сказал Цивилев.

«Мы даже не можем с ними проститься»
Тела погибших в Кузбассе шахтеров обещают поднять на поверхность в течение пяти-десяти дней

Ранее в этот день горноспасатели возобновили поисковые работы в шахте. Они выдвинулись на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших. На поверхность из шахты «Листвяжная» подняли тела двух человек.

Накануне власти Кузбасса сообщили, что число пострадавших при аварии на шахте выросло до 99 человек, в результате происшествия погиб 51 человек.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. По факту произошедшего возбуждены уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, арестованы.

По словам Цивилева, более 600 нарушений обнаружено при проверках на шахтах Кузбасса. Губернатор региона подчеркнул, что в настоящее время все они устраняются. При этом ни одно из этих нарушений не является основанием для прекращения работы шахт, заключил Цивилев.

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