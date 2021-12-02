Сертификаты о перенесенном COVID-19 начали оформлять на год

Все новые сертификаты о перенесенном COVID-19 оформляются уже на год. Об этом сообщил в четверг, 2 декабря, помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 составляет 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок», — отметил Кузнецов в беседе с «РИА Новости».

По его словам, для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, в настоящий момент идет продление срока действия также до 12 месяцев со дня выздоровления. Процедура, как указал помощник министра, завершится в ближайшее время.

24 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила увеличить срок действия сертификата для переболевших с полугода до года. Президент России Владимир Путин данную инициативу поддержал.

26 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что справку о вакцинации, перенесенной болезни или противопоказаниях граждане могут получить по запросу в больнице или в МФЦ.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.