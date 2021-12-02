Соратник Горбачева рассказал об упущенной возможности сохранить СССР

Адаптация Советского Союза за годы перестройки к демократическим реалиям могла бы спасти его от развала, считает последний пресс-секретарь президента Советского Союза Андрей Грачев, который выпустил во Франции книгу «Последний день СССР» (Le jour ou l'URSS a disparu).

«Один из простых ответов на вопрос, мог ли остаться существовать СССР, — это то, что СССР после подписания нового союзного договора, который был запланирован в августе 1991 года, мог бы продолжить свое существование в демократическом варианте добровольного союза», — приводит слова Грачева 2 декабря «РИА Новости».

Грачев утверждает, что экс-президент СССР Михаил Горбачев считает событиями-разрушителями страны путч в августе 1991 года в Москве и встреча в Беловежской Пуще тех президентов, которые взяли на себя ответственность за роспуск страны.

«А в каком виде мог сохраниться СССР? В том виде, в котором он был создан? Конечно, нет, потому что он зависел от жестокого, репрессивного, тоталитарного режима. Он не был добровольным объединением, он был своего рода идеологическим продолжением Российской империи с отсталой, архаичной и неконкурентоспособной экономикой... Можно сказать, что перестройка была последним шансом для сохранения Советского Союза, который, к сожалению, оборвался», — заключил Грачев.

15 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал виновными в развале СССР первого президента России Бориса Ельцина и первого президента СССР Михаила Горбачева. Лукашенко указал, что Беловежская Пуща стала случайным местом распада СССР и продемонстрировала «неспособность того руководства Союза управлять страной».

Ранее, 30 июня, президент России Владимир Путин заявил, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно.