Лукашенко обвинил в развале СССР Ельцина и Горбачева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 августа назвал виновными в развале СССР первого президента России Бориса Ельцина и первого президента СССР Михаила Горбачева.

«Ну, конечно, Ельцин и Горбачев», — отметил Лукашенко на вопрос о том, кто виноват в распаде СССР. Видео с белорусским лидером вошло в фильм «ГКЧП. 30 лет спустя», транслируемый на канале «Россия 1».

Как сказал Лукашенко, личные отношения и борьбу за власть нельзя переносить на всю страну.

«Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко указал, что Беловежская пуща стала случайным местом распада СССР и продемонстрировала «неспособность того руководства Союза управлять страной».

При этом экс-президент Украины Леонид Кравчук, комментируя факт распада страны, заявил, что СССР изжил себя сам, а политические деятели не «похоронили Советский Союз», а только зафиксировали этот факт.

Ранее, 30 июня, президент России Владимир Путин заявил, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно.

Путин отметил, что когда распался СССР, его ядро — историческая Россия потеряла почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории, важной в промышленном и экономическом смысле и с развитой инфраструктурой, в которую столетиями вкладывала свои ресурсы.

Однако, несмотря на эти потери, Россия остается самой крупной страной в мире, «кладовой» различных минеральных ресурсов, в этом ее огромные конкурентные преимущества.

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще Белоруссией, Россией и Украиной было подписано соглашение, где констатировалось прекращение существования СССР.