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Минэкономразвития сообщило о росте ВВП РФ за 10 месяцев на 4,6%

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Рост ВВП РФ в октябре 2021 года ускорился до 4,9% в годовом выражении после 3,7% в сентябре. Так, за 10 месяцев рост составил 4,6%. Об этом 1 декабря заявили в Минэкономразвития.

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«В годовом выражении прирост ВВП в октябре, по оценке, составил 4,9% год к году (после 4,3% год к году в третьем квартале 2021 года), по итогам января–октября — 4,6% год к году», — говорится в обзоре министерства.

Ранее, 12 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что рост ВВП России к концу года составит 4,7%. Он отметил, что это не самый высокий прирост, однако для российской экономики «вполне хороший показатель».

За день до этого Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 3,9%, в то время как весной ожидала 2,7%. Отмечалось, что росту ВВП РФ способствуют высокие цены на мировом энергетическом рынке.

5 ноября международное рейтинговое агентство Moody's также улучшило прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 4,8%. В отчете указывалось, что экономическую активность в стране поддерживают высокие цены на сырье.

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