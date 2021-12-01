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Косачев заявил об использовании НАТО «агрессии РФ» для продвижения на восток

Косачев заявил об использовании НАТО «агрессии РФ», чтобы оправдать свое продвижение на восток
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НАТО использует предположения о «российской агрессии» против Украины, чтобы оправдать свое продвижение на восток. Об этом в среду, 1 декабря, заявил «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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Он подчеркнул, что Россия неоднократно на всех возможных уровнях фиксировала отсутствие у нее каких-либо инициативных наступательных намерений на украинском направлении.

«Всё остальное, что приписывается России, не более чем создание почвы для своих инициативных и наступательных действий со стороны НАТО. Это новое явление в геополитике, но оно, к сожалению, становится повседневной практикой альянса. Нам приписывают зловредные намерения и под это подгоняют практические действия, которые закрепляют военное присутствие и бесконтрольную военную деятельность НАТО у российских границ. Раз эта игра затеяна, нет сомнения, что она будет продолжаться и впредь, и к этому надо быть готовыми», — указал сенатор.

В связи с этим у России есть возможности, чтобы обеспечивать свою национальную безопасность, поддержку союзников и защиту соотечественников, если это потребуется, заключил Косачев.

Ранее в этот день замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Россия предпримет шаги по дестабилизации на Украине, к ней будут применены санкции, которых «ранее не было».

Также 1 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в военный блок страны могут ввести новые санкции против России в случае применения силы на Украине. В то же время он подчеркнул, что принцип коллективной безопасности распространяется только на входящие в НАТО страны, тогда как партнеры организации, например Киев, могут рассчитывать только на поддержку альянса.

Накануне в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявили, что США и Великобритания искусственно создают истерию, чтобы выставить Россию виновной во всех бедах, если Украина нападет на Донбасс. В СВР указали, что в Европе на сегодняшний день не видят перспектив в превращении Украины в «цивилизованного предсказуемого партнера».

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по данным разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что такая угроза якобы нарастает с приближением холодов.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

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