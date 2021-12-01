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Лавров заявил о наглости Киева по отношению к Москве

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Украина становится все более наглой по отношению к России, однако Москва не намерена на это реагировать. Об этом в среду, 1 декабря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе «Правительственного часа» в Совете Федерации.

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Министр иностранных дел России указал, что ведомство было вынуждено предать огласке его переписку с коллегами из Франции и Германии.

«Они обиделись, но ничего по существу не могли сказать. Если они нам уже многие годы обещают подействовать на Киев, чтобы он как-то был вразумлен, но ничего не происходит, и, наоборот, Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений, то как нам иначе продолжать работать?» — заявил Лавров.

Кроме того, Лавров указал, что Киев активно посылает тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. Также министр добавил, что в России давно знают о перемещении украинских войск к границе с РФ.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что Вооруженные силы (ВС) Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек.

Накануне полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина не выполнила ни одно обязательство из принятых в декабре 2019 года на парижской встрече лидеров стран нормандского формата. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о блокировке страной всех попыток контактной группы продвинуться в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия столкнется с политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины. В ответ на это заявление президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил, что, если Россия окажется перед агрессией Украины, Белоруссия будет с РФ.

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истерика, нагнетаемая англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова якобы о планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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