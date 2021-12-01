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Россиян предложили бесплатно тестировать на COVID-19

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В Госдуме предлагают проводить массовое и бесплатное тестирование россиян на COVID-19, а также принять дополнительные меры в связи с появлением нового штамма вируса «Омикрон». С такой инициативой в адрес главы оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой обратилось руководство фракции «Справедливая Россия» в парламенте (документ имеется в распоряжении «Известий»).

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Первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов говорит в обращении, что существующие меры вряд ли могут защитить от проникновения в РФ новых штаммов коронавируса.

«Такие государства, как Израиль, Китай, Япония, при минимальном уровне заболеваемости принимают самые строгие ограничительные меры, вплоть до закрытия границ», — говорится в документе.

Также зампред фракции отмечает, что вакцинации недостаточно для масштабной борьбы с инфекцией — стоит сфокусироваться еще и на карантине и тестировании.

«Считаете ли вы, что необходимо не только проводить массовую вакцинацию, но и так же массово через регулярное тестирование выявлять заболевших, прерывать цепочки инфицирования через карантинные меры? Для этого необходимы сотни, миллионы, миллиарды экспресс-тестов, ПЦР-тестов, доступных по цене или бесплатных», — отмечается в запросе.

«Нам нужен дополнительный мощный щит в борьбе с ковидом — массовое, бесплатное тестирование россиян, потому что массовая вакцинация — главный, но не единственный способ борьбы с распространением инфекции. Сегодня в антиковидных мерах мы наблюдаем явный дисбаланс, который мешает нам эффективно противостоять коронавирусной угрозе и ее новой страшной составляющей — штамму «Омикрон», — пояснил «Известиям» парламентарий.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Проверочный метод: россиян предлагают бесплатно тестировать на COVID-19

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