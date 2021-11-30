Антиковидные меры в Москве признаны экономически эффективными

Эксперты из международного аналитического агентства StartupBlink оценили принятые в Москве меры по борьбе с распространением коронавируса с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику, говорится во вторник, 30 ноября, в отчете агентства.

По описанным показателям в Европе российская столица признана лидирующим городом, в мире — третьим в рейтинге.

По мнению специалистов, столица России отказалась от крайностей, сделав ставку на профилактику, увеличив число пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации. За время пандемии система здравоохранения Москвы увеличила запас прочности, поэтому плановая и экстренная помощь в пиковые периоды заболеваемости коронавирусом оказывается без перебоев.

Столичный бизнес поддерживается субсидиями и льготами: около 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса получили поддержку в этом году.

Ранее Москву признали лидером среди городов Европы по антиковидным инновациям. При составлении рейтинга в расчет брали количество и тип инноваций, которые помогали городам мира бороться с инфекцией, адаптироваться к пандемическим вызовам, поддерживать экологические и социальные принципы.

26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возобновлении уличных фестивалей, новогодних ярмарок и открытии катков. Он отметил, что уже стартовали работы по украшению города к Новому году.