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В Москве возобновят проведение новогодних фестивалей и ярмарок

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В Москве возобновляется проведение уличных фестивалей, новогодних ярмарок, также откроются катки. Об этом 26 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Мы уже приняли решение: все фестивали будем проводить. Проводить в режиме торговли, инсталляций. Мастер-классы, работу в помещениях, концерты будем проводить, только если будет позволять ситуация. Но в целом, все равно будем фестивали проводить», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Собянин отметил, что уже стартовали работы по украшению города к Новому году.

«Путешествие в Рождество» будет обязательно. Город сегодня уже украшается, будут работать катки, будут работать шале, новогодняя торговля. Все будет работать. И я думаю, что и все остальные фестивали в таком же режиме как минимум будем продолжать», — сказал мэр.

23 ноября Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снижается в течение последних трех недель.

По его словам, «последняя неделя была в этом плане вообще рекордная — снизилась заболеваемость на 30%». Градоначальник отметил, что «от пиковых значений последней волны снизилась заболеваемость и госпитализация в два раза ровно».

«И самое главное, не только абсолютное значение, но и динамика. Динамика очень хорошая. Это говорит о том, что мы вовремя и правильно меры эти приняли», — сказал Собянин.

Он добавил, что власти города добились эффекта, когда можно спокойно работать и разгрузить здравоохранение, ковидные больницы и поликлиники.

Российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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