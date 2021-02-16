Крутой оборот: как Москва оживает после локдауна

Минувший год подкосил глобальную экономику, при этом основной удар пришелся на локомотивы экономического развития — крупнейшие мировые мегаполисы. Москва не стала исключением: некоторым отраслям пришлось пройти через тяжелый период из-за вынужденных ограничений. Тем не менее меры поддержки бизнеса, реализованные московским правительством в дополнение к федеральной программе помощи, позволили предприятиям пережить сложные времена, не снижая деловой активности. Эксперты Аналитического центра Москвы на основании данных ФНС по контрольно-кассовой технике подсчитали, в каких сферах обороты почти не упали, а кому удалось быстро нарастить выручку после снятия ограничений. Подробнее — в материале «Известий».

Быстрое восстановление

В максимальной степени от ограничений пострадали гостиничный бизнес, индустрия развлечений и общепит. Из-за локдауна в апреле-июне 2020 года гостиницы и туристические агентства потеряли по сравнению с первым кварталом 83% выручки, предприятия в сфере культуры, организации досуга и спорта — 77% выручки, предприятия общепита — 74%. Столь же сильно сказались ограничения на транспортной деятельности, где выручка сократилась на 70%, стоматологической практике (50%), а также на бытовых услугах (52%).

Однако практически сразу после частичной отмены ограничений экономика Москвы начала быстрое восстановление. Показателен активный рост оборотов этих же отраслей в третьем и четвертом кварталах 2020 года.

— Наиболее быстрые темпы восстановления показали предприятия общественного питания: в третьем квартале 2020 года оборот вырос в 3,4 раза — до 80 млрд рублей — по сравнению со вторым кварталом, когда этот показатель был на уровне 23,3 млрд рублей. Также активно восстанавливался оборот предприятий, оказывающих бытовые услуги. В третьем квартале 2020 года по сравнению с предыдущим оборот вырос на 102% и составил 19,5 млрд рублей, а прирост за последний квартал прошлого года относительно второго составил 116% — до 20,9 млрд рублей, превысив показатель докризисного первого квартала на 600 млн рублей, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По понятным причинам (закрытые границы, кардинальное снижение туристического потока) медленнее и менее стабильно восстанавливались индустрия гостеприимства, гостиницы и турагентства, а также тесно связанные с туристическим сектором культурно-досуговые учреждения. Данные отрасли особо чувствительны к изменениям эпидемиологической ситуации и также бурно реагируют на ее улучшение, как и на спад, — после отмены режима самоизоляции они показали значительный рост. Для индустрии гостеприимства восстановление выручки в третьем квартале по сравнению с локдауном во втором квартале составило +383% — 107,7 млрд рублей против 22,3 млрд. Однако в конце года из-за второй волны пандемии восстановление замедлилось — +211% в четвертом квартале, до 69,2 млрд рублей, по отношению ко второму кварталу.

В свою очередь культурно-досуговые учреждения медленно, но верно восстанавливаются. В третьем квартале рост по отношению к предыдущему кварталу составил +201% — 27 млрд рублей против 9 млрд рублей, в четвертом квартале — +227%, до 29,3 млрд рублей. Пока индустрии гостеприимства и развлечений не вернулись на докризисный уровень, но, учитывая снятие очередных ограничений 22 января 2021 года, очевидно, что занятые в этих сферах организации начнут расти быстрее.

Так, в первую неделю после смягчения ограничений, в последних числах января, среднесуточный оборот столичных музеев по сравнению с предыдущей неделей (11–17 января) вырос в 3,7 раза и составил 8,9 млн рублей. А неделя с 1 по 7 февраля стала еще более успешной: оборот за эти дни вырос до 10,4 млн рублей, что в 4,3 раза превышает показатели недели с 11 по 17 января. Также после увеличения допустимого количества зрителей до 50% от общей вместимости зала растет спрос на билеты на театральные постановки и концерты. В неделю с 25 по 31 января среднесуточный оборот театров и концертных залов составил 58 млн рублей, что на 32% выше показателей недели, предшествующей снятию ограничений, а в первую неделю февраля оборот превысил эти показатели уже почти на 56% и составил 68,6 млн рублей.

Лидеры роста

Менее остальных пострадали предприятия, занятые в сфере телекоммуникаций и связи, а также финансовой деятельности. Позитивная динамика объясняется востребованностью их товаров и услуг среди населения в период временных ограничений.

— Предприятия телекоммуникаций и связи во втором квартале 2020 года потеряли всего 3% выручки по сравнению с докризисным первым кварталом, а в третьем и четвертом нарастили обороты на 12 и 21% соответственно. Предприятия в сфере финансов за время локдауна потеряли всего 11% выручки по сравнению с первым кварталом, а в третьем и четвертом уже наращивали ее относительно начала 2020 года: рост составил 23 и 46% соответственно, — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.