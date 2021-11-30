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Проценко заявил об оперативной реакции здравоохранения на волны пандемии

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Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что система здравоохранения РФ научилась оперативно реагировать на все волны пандемии. Такое заявление он сделал во вторник, 30 ноября, в ходе первого заседания комиссии «Единой России» по здравоохранению, главной темой которого стала борьба с коронавирусом.

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«Мы научились возвращаться из волн. Многие регионы фактически в последние волны не изменили планов по медпомощи, плановой, хирургической в том числе. Тем не менее, есть ряд проблем с кислородом, поэтому мы отдельно обратились к регионам, чтобы услышать, что происходит с лекарственным обеспечением пациентов с ковид, которые находятся на амбулаторном лечении», — приводит его слова «Газета.ru».

Главврач больницы в Коммунарке, напомнил, что в конце октября на эти цели правительство выделило регионам почти 11 млрд рублей.

Кроме того, Проценко добавил, что в народную программу партии включен принцип перезагрузки здравоохранения и, по его словам, именно пациент станет центром изменений.

Также, пояснил врач, необходимо учитывать мнение регионов, что является одним из поручений президента России Владимира Путина, которое он дал комиссии. Исходя из этого, работа будет построена на получении обратной связи и анализе проблем, с которыми сталкиваются субъекты РФ.

Не обошел Проценко и кадровые вопросы.

«Людей лечат не стены, а персонал. Те проблемы, которые мы видим — и выгорание, и проблемы образования — это вопросы, по которым мы должны выступить», — пояснил он.

Как подчеркнул глава комиссии, ее дальнейшая работа будет продолжена в рамках консилиумов.

Ранее в тот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось на прошедшей неделе.

По его словам, в настоящее время под медицинским наблюдением остаются 932 тыс. россиян с коронавирусом, 745 тыс. человек находятся на амбулаторном лечении.

Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России разработали тест для выявления нового штамма коронавируса «Омикрон».

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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