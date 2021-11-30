Минфин США назвал уместным финансовое давление на РФ

Минфин Соединенных Штатов находит «уместным» оказать финансовое давление на правительство России. Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен во вторник, 30 ноября.

Это связано с приписываемым РФ наращиванием военного присутствия на границе с Украиной.

Конгрессмен Уильям Хагерти в ходе слушаний в сенате США обратился к Йеллен с надеждой, что та «направит мощный посыл» правительству России о возможном оказании «мощного финансового давления» на Москву.

«Я согласна. Это будет уместно», — слова Йеллен передает Sputnik International.

30 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит. Он отметил, что Россия никогда не проявляла враждебности в отношении какого-либо государства, а тем более Украины, «где проживает общий с нами по крови, языку и истории народ».

28 ноября премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обозначил необходимость Европейскому союзу и НАТО отслеживать ситуацию на российско-украинской границе и в случае надобности оповестить Москву об ожидающих ее последствиях.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истерика, нагнетаемая СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова о якобы планируемом РФ нападении абсолютно беспочвенны.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе России с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.