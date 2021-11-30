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Минфин США назвал уместным финансовое давление на РФ

Глава Минфина США Йеллен сочла давление на Россию из-за ситуации с Украиной уместным
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Минфин Соединенных Штатов находит «уместным» оказать финансовое давление на правительство России. Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен во вторник, 30 ноября.

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Это связано с приписываемым РФ наращиванием военного присутствия на границе с Украиной.

Конгрессмен Уильям Хагерти в ходе слушаний в сенате США обратился к Йеллен с надеждой, что та «направит мощный посыл» правительству России о возможном оказании «мощного финансового давления» на Москву.

«Я согласна. Это будет уместно», — слова Йеллен передает Sputnik International.

30 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит. Он отметил, что Россия никогда не проявляла враждебности в отношении какого-либо государства, а тем более Украины, «где проживает общий с нами по крови, языку и истории народ».

28 ноября премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обозначил необходимость Европейскому союзу и НАТО отслеживать ситуацию на российско-украинской границе и в случае надобности оповестить Москву об ожидающих ее последствиях.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истерика, нагнетаемая СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова о якобы планируемом РФ нападении абсолютно беспочвенны.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе России с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

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