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Латвия призвала ЕС и НАТО пресечь «эскалацию напряженности» на границе с Украиной

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обозначил необходимость Европейскому союзу и НАТО отслеживать ситуацию на российско-украинской границе, и, в случае надобности, оповестить Москву об ожидающих ее последствиях. Соответствующее заявление в воскресенье, 28 ноября, он сделал на пресс-конференции в Риге.

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«ЕС и НАТО должны очень внимательно следить за развитием ситуации (на границе Украины. — Ред.) и должны послать России четкий сигнал, что любые попытки эскалации ситуации не останутся без ответа», — сказал Кариньш.

Ранее в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском «вторжении». В частности, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой истерику, нагнетаемую англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отметил представитель Кремля, слова о якобы планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны. По его предположению, подобные обвинения могут быть связаны с желанием скрыть подготовку к силовому решению ситуации в Донбассе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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