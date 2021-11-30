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Патрушев исключил необоснованные передвижения войск РФ у границы с Украиной

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Никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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«Риторика западной прессы и высокопоставленных лиц США о том, что Россия вынашивает агрессивные планы, не имеет под собой оснований. <...> Никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит», — сказал он в интервью «Российской газете».

Патрушев также отметил, что Российская Федерация никогда не проявляла враждебности в отношении какого-либо государства, а тем более Украины, «где проживает общий с нами по крови, языку и истории народ».

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истерика, нагнетаемая СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова о якобы планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.

В тот же день посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что риск военной эскалации с западными странами существует. При этом он подчеркнул, что Россия не планирует военное вторжение на Украину.

27 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию снизить «напряженность» на границе с Украиной. Он добавил, что альянс остается начеку и внимательно следит за ситуацией на украинской границе.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

Тогда же постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

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