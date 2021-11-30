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Столтенберг назвал жизненно важным диалог НАТО с Россией

Столтенберг: в НАТО понимают жизненную важность диалога с Россией и готовы к нему
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Главы МИДов стран НАТО выступают за диалог с Россией и считают его жизненно необходимым. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран — участниц НАТО в Риге.

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«Мы обсудили наш комбинированный подход к отношениям с Россией, который сочетает сдерживание, где это необходимо, и открытость к диалогу. Мы понимаем жизненную важность диалога с Россией, и мы открыты к такому взаимодействию», — сообщил он.

Кроме того, главы МИДов заявили, что РФ должна «прекратить эскалацию» на границе с Украиной.

Также отмечается, что союзники по НАТО договорились совместно использовать разведданные и осуществлять тщательный мониторинг действий России в отношении Украины.

«Это дает нам необходимую информацию, и мы активно оцениваем ситуацию и оказываем политическую и техническую поддержку Украине», — заключил Столтенберг.

Ранее в этот день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит. Он отметил, что Россия никогда не проявляла враждебности в отношении какого-либо государства, а тем более Украины, «где проживает общий с нами по крови, языку и истории народ».

28 ноября премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обозначил необходимость Европейскому союзу и НАТО отслеживать ситуацию на российско-украинской границе и в случае надобности оповестить Москву об ожидающих ее последствиях.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истерика, нагнетаемая СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова о якобы планируемом РФ нападении абсолютно беспочвенны.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

Тогда же постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

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