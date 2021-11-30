Путин заявил о необходимости повышения доступности кредитов для бизнеса

Необходимо продолжать повышать доступность кредитных ресурсов для российского бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!» 30 ноября.

Он отметил, что благодаря своему уверенному финансовому положению российские банки увеличивают кредитование реального сектора.

«Важно и дальше повышать доступность кредитных ресурсов для устойчивых, набирающих силу предприятий и организаций, привлекающих средства на развитие производств, а также создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест», — сказал глава государства.

При этом Путин обратил внимание, что банки должны внимательно оценивать кредитные качества заемщиков, вне зависимости от формы их собственности.

Ранее во вторник Путин не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей. Российский лидер напомнил о ряде уже принятых мер социальной поддержки граждан с небольшими доходами. В их числе — единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники, другие меры по поддержке семей с детьми.

8 ноября сообщалось, что новые федеральные меры поддержки для малого и среднего бизнеса (МСБ) в столице будут предоставлены около 110 тыс. предприятий и дадут рабочие места почти 284 тыс. человек. Кроме того, в рамках новых мер компании из наиболее пострадавших секторов экономики смогут получить льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0», которые выдаются на 18 месяцев по ставке 3% при условии, что численность работников сохранится на уровне не ниже 90%.