Прямой эфир
Общество
Россиянам начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19
Мир
Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже 38%
Армия
Военные медики развернули в Подмосковье временный COVID-госпиталь
Мир
Украина ждет от ФРГ действий по сертификации «Северного потока – 2»
Мир
В раде обвинили США в предательстве
Мир
Украинский оппозиционер предсказал Киеву «уничтожающий удар»
Мир
Защита Саакашвили сообщила о намерении довести его дело до ЕСПЧ
Общество
Финансист объяснил ценность выгодных для сбережения капитала валют
Мир
Захарова назвала саммит за демократию очередной химерой США
Общество
Пять российских регионов продлили режим нерабочих дней

Новые меры поддержки МСБ получат около 110 тыс. предприятий Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые федеральные меры поддержки для малого и среднего бизнеса (МСБ) в столице будут предоставлены около 110 тыс. предприятий и дадут рабочие места почти 284 тыс. человек. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Районы, кварталы: какие промзоны в Москве преобразятся в ближайшее время

«Среди потенциальных получателей поддержки наиболее заметную долю составляют предприятия сферы общественного питания, автомобильных грузоперевозок, стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты, организации, осуществляющие деятельность в области спорта, развлечений, культуры, искусства», — приводит слова Ефимова сайт мэра Москвы.

На предприятиях, подходящих под условия предоставления федеральных мер поддержки, трудятся 3,5% от общего числа работающих в столице, добавил заместитель мэра города.

Помимо этого, в рамках новых федеральных мер поддержки компании из наиболее пострадавших секторов экономики могут получить льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0». Кредит выдается на 18 месяцев по ставке 3% при условии, что численность работников сохранится на уровне не ниже 90%. Объем кредита составит до 300 млн рублей и рассчитывается по формуле «один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев».

В течение первых шести месяцев бизнес будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в последующие 12 месяцев он сможет возвращать кредит и проценты равными долями, сказано в сообщении. Для субъектов МСБ пострадавших отраслей предусмотрен безвозмездный грант в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника компании. Заявки принимаются с 1 ноября по 15 декабря 2021 года, а выплаты начнутся уже с 15 ноября.

Как сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, программа льготного кредитования «ФОТ 3.0» распространяется на субъекты крупного бизнеса в области искусства, культуры, спорта и общественного питания. К ним относятся 162 организации, в которых работают более 174 тыс. человек.

«Таким образом, в случае присоединения к программе льготного кредитования этих крупных компаний общее число работающих в организациях, получающих федеральную поддержку, может составить 458 тысяч человек — это 5,7 процента от общего числа рабочих мест в Москве», — подытожил Пуртов.

28 октября на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru стартовал образовательный проект по работе с маркетплейсами.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина уточнила, что в рамках данного курса предпринимателям расскажут о мерах поддержки со стороны города при работе с торговыми площадками, в том числе о возможности компенсировать часть расходов на онлайн-продвижение, что особенно актуально в условиях пандемии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021