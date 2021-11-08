Новые меры поддержки МСБ получат около 110 тыс. предприятий Москвы

Новые федеральные меры поддержки для малого и среднего бизнеса (МСБ) в столице будут предоставлены около 110 тыс. предприятий и дадут рабочие места почти 284 тыс. человек. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Среди потенциальных получателей поддержки наиболее заметную долю составляют предприятия сферы общественного питания, автомобильных грузоперевозок, стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты, организации, осуществляющие деятельность в области спорта, развлечений, культуры, искусства», — приводит слова Ефимова сайт мэра Москвы.

На предприятиях, подходящих под условия предоставления федеральных мер поддержки, трудятся 3,5% от общего числа работающих в столице, добавил заместитель мэра города.

Помимо этого, в рамках новых федеральных мер поддержки компании из наиболее пострадавших секторов экономики могут получить льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0». Кредит выдается на 18 месяцев по ставке 3% при условии, что численность работников сохранится на уровне не ниже 90%. Объем кредита составит до 300 млн рублей и рассчитывается по формуле «один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев».

В течение первых шести месяцев бизнес будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в последующие 12 месяцев он сможет возвращать кредит и проценты равными долями, сказано в сообщении. Для субъектов МСБ пострадавших отраслей предусмотрен безвозмездный грант в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника компании. Заявки принимаются с 1 ноября по 15 декабря 2021 года, а выплаты начнутся уже с 15 ноября.

Как сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, программа льготного кредитования «ФОТ 3.0» распространяется на субъекты крупного бизнеса в области искусства, культуры, спорта и общественного питания. К ним относятся 162 организации, в которых работают более 174 тыс. человек.

«Таким образом, в случае присоединения к программе льготного кредитования этих крупных компаний общее число работающих в организациях, получающих федеральную поддержку, может составить 458 тысяч человек — это 5,7 процента от общего числа рабочих мест в Москве», — подытожил Пуртов.

28 октября на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru стартовал образовательный проект по работе с маркетплейсами.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина уточнила, что в рамках данного курса предпринимателям расскажут о мерах поддержки со стороны города при работе с торговыми площадками, в том числе о возможности компенсировать часть расходов на онлайн-продвижение, что особенно актуально в условиях пандемии.