Районы, кварталы: какие промзоны в Москве преобразятся в ближайшее время

В Москве реорганизуют более 93 га территорий бывших промзон на северо-западе города. На их месте построят современные технологичные производства, жилые дома, общественные здания и парки. Уже известна дата окончания работ по одному из проектов: «Октябрьское поле» полностью преобразится до конца 2026 года, сообщили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики. Какие еще промышленные зоны в Москве изменятся в ближайшее время — в материале «Известий».

История вопроса

Комплексно развивать неэффективно используемые и заброшенные промышленные территории в столице начали год назад. С этого года все инициативы объединили в единый проект «Индустриальные кварталы».

Благодаря «Индустриальным кварталам» в городе появятся больше 500 тыс. новых рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций составит 7 трлн рублей, а совокупный бюджетный эффект — 3 трлн. При этом преобразятся 2 тыс. га городской земли.

На реорганизованных территориях возведут не только компактные и современные производства и жилые дома, но и школы, детсады, поликлиники и другие учреждения. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, «благодаря проекту, с привлечением средств частных инвесторов в Москве построят более 90 социальных объектов; в городе появится не менее 40 новых общеобразовательных школ, а также не менее 50 детских садов».

В конце июля в Москве объявили второй в России аукцион по комплексному развитию промышленной территорий. Победитель будет реорганизовывать промзону в Алтуфьеве. Конкурс пройдет 31 августа, заявки принимаются до 26 августа.

— Начальная цена договора на право реорганизации части бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» на северо-востоке Москвы составляет около 37,5 млн рублей, а шаг аукциона — 749,2 тыс. рублей, — отметил Владимир Ефимов. — С победителем будет заключен договор, по условиям которого инвестиции в реализацию проекта составят не менее 45 млрд рублей, а промзона преобразится не позднее 2035 года.

Первый в стране договор о редевелопменте бывшей промзоны Москва заключила в 2020-м. За ним последовали другие. Договор по реорганизации части промзоны «Коровино» на севере столицы был подписан в декабре прошлого года. В начале июня 2021-го на XXIV Петербургском международном экономическом форуме заключили еще два договора: о реорганизации «Кунцево» и второго участка «Коровино». Общее число проектов КРТ в столице может превысить 130.

Для горожан появление новых индустриальных кварталов — это не только рабочие места и социальные объекты, но и возможность перестроить свою жизнь так, чтобы не приходилось тратить много времени на дорогу от дома до работы, долго стоять в пробках или ехать в общественном транспорте.

В преобразованных районах можно и жить, и работать. Это значит, для горожан и делового сообщества появятся новые центры притяжения, которые заменят отстойники, склады и опустевшие или устаревшие цеха.

Важный плюс — привлечение инвесторов и создание для них выгодных условий. Для этого город позволяет использовать механизм программы стимулирования создания новых рабочих мест, что кратно повышает экономику проекта. Суть в том, что вся плата за изменение вида разрешенного использования участка под жилье может быть зачтена в этом же проекте при строительстве коммерческих объектов, то есть сэкономленные деньги инвестор вложит в полезные городу и людям объекты.

Ближайшая перспектива

В первую очередь редевелопмент затронет семь территорий — Кунцево, Коровино, Октябрьское поле, Чертаново, Братцево, Тропарево-Никулино и Алтуфьевское шоссе.

На территории бывшего Кунцевского комбината железобетонных изделий № 9 построят современные дома — более 600 кв. м. 25% из них отдадут участникам программы «Реновация». Для юных горожан возведут два детских сада более чем на 500 мест. Здесь также появится большой парк на полтора гектара для прогулок и занятий спортом. В Кунцеве заработают офисы и предприятия, в которых будут трудиться 1,5 тыс. человек. В территорию размером 16 га инвестор вложит 100 млрд рублей.

Заброшенная промзона Коровино получит вторую жизнь в течение 10 лет. Территорию разделили на два участка: первый — почти 35 га, второй — 5 га. На большем создадут инновационный центр с производственным корпусами и офисами — почти 13 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, построят жилье, парки, детские и спортивные площадки. Инвестор заложил на проект около 40 млрд рублей.

На участке поменьше появится жилой комплекс с садом, школой и парковками. Площадь застройки займет 475 тыс. кв. м. В районе тоже откроют новые предприятия и офисы — более 1,5 тыс. рабочих мест. В проект инвестируют более 5 млрд рублей.

В преобразование Октябрьского поля планируют вложить 14 млрд рублей. Их потратят на строительство жилого дома на улице Берзарина, двух детсадов, школы и поликлиники общей площадью примерно 174 тыс. кв. м. Особое место в проекте занимает возведение технопарка. Проект поможет найти работу более 500 горожанам. Реорганизация уже идет полным ходом: строится современная школа на 800 детей, согласованы работы по детсаду. Бюджетный эффект проекта составит около 1,8 млрд рублей. В планах инвестора идти с опережением срока и выполнить все обязательства по договору с городом уже в 2024 году.

За девять лет бывшую промзону Чертаново превратят в новый технологичный район. На 173 тыс. кв. м разместятся производства, созданные по мировым экостандартам. Здесь откроются технопарк, офисы и общественные заведения — более 4,5 тыс. вакансий по разным направлениям. В эти 8 га инвестор вложит около 10,5 млрд рублей.

Площадь реорганизации Братцево составит 22 га. Редевелопмент позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест. Инвестиции по объекту превысят 50 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект — 800 млн рублей в год. Работы планируют завершить в 2030 году. На территории рядом со станцией МЦК «Балтийская» появится 550 тыс. кв. м недвижимости.

Новую жизнь вдохнут и в Никулинскую улицу на западе Москвы. 0,68 га пустошей и недостроев превратят в уголки полезного и интересного досуга. На участке построят более 20 тыс. кв. м помещений, где разместятся банки, магазины, спортивные и танцевальные секции и другое. По оценкам, в районе появится более 500 новых рабочих мест.

Бывшую промзону Алтуфьевское шоссе тоже преобразуют в ближайшее время. Здесь возведут 721 тыс. кв. м недвижимости. Производственный и бизнес-секторы займут 470 тыс., а на жилье и соцобъекты выделят 251 тыс. Инвестиции в реализацию проекта составят более 45 млрд рублей, ожидаемый бюджетный эффект для города — 2,7 млрд рублей в год.

Проекты КРТ в столице коснутся и многолетних долгостроев в районах Лианозово, Замоскворечье, Северный, Пресненский, Тимирязевский и Левобережный.

Решение задач

Деловое сообщество столицы положительно оценивает проект создания новых индустриальных кварталов и преображение заброшенных промзон.

По словам партнера, руководителя практики по работе с компаниями сектора недвижимости и строительства КПМГ в России и СНГ Светланы Фонаревой, застройка столичных промзон — один из наиболее очевидных вариантов решения проблемы.

— Абсолютно правильно называть, а главное — воплощать данный процесс, не застройкой, а комплексным развитием, учитывающим все особенности близлежащих районов, инфраструктуру, наличие объектов культурного наследия, экологические нормы, коммерческую составляющую и пожелание жителей. Естественно, что власти Москвы должны управлять и контролировать подобные проекты. Только в результате эффективной синергии властей и инвесторов мы получим в итоге красивый и удобный для жизни город без заброшенных промзон, неопрятных продовольственных рынков и неубранных бесхозных территории, — отметила она.

С ней согласен директор AHR Architects Бориша Чорович. Он назвал инициативу московского правительства правильной задачей, которая решает историческую проблему расположения промзон в наиболее привлекательных частях города.

— Стоит отметить, что в ходе формирования и реализации проекта комплексного развития территорий очень важно предоставлять решения, исходя из потребностей каждого района, а также учесть их неоднородность и уникальность. Соответственно, необходимо продумать эти действия на несколько шагов вперед и, безусловно, опираться на индивидуальный подход. Это позволит городу и проекту развиваться исключительно в позитивном направлении.

Председатель совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член правления ТПП РФ Владимир Гамза подчеркнул, что «заброшенки» портят имидж столицы.

— Одновременно они привлекают так называемых сталкеров, любителей исследовать заброшенные места, однако катастрофическое состояние объектов создает угрозу жизни и здоровью их посетителям. «Заброшенки» являются центром притяжения маргинальных элементов, что особенно остро ощущается жителями соседствующих районов.

Он отметил, что редевелопмент объектов «ржавого» пояса Москвы будет также содействовать благоприятному инвестиционному климату в столице.

Бывшие промзоны необходимо использовать для развития высокотехнологического производства в городе, считает профессор Российского экономического университета Александра Лещинская.

— 19% московской территории не должны стать территорией только для строительства офисных зданий. Жилищное строительство там, как и в других местах Москвы, уже следует ограничить. Необходимо создавать центры трудоемкого высококвалифицированного производства, обладающего высокой добавленной стоимостью, для обеспечения рабочими местами определенной части населения, с желательным размещением недалеко от жилых комплексов.

Она подчеркнула, что это может сократить как внутригородскую миграцию, так и миграцию из Московской области.

— Практику создания этих производств должно взять на себя государство, а именно муниципальные власти, лучше всего знающие потребности населения и концентрацию свободной трудоспособной его части. Бренд «Индустриальные кварталы Москвы» и муниципальная основа создания подобных предприятий сократит срок их формирования и не потребует значительного времени не проведение аукционов по распределению площадок под строительство. Частных инвесторов целесообразно и экономически обоснованно привлекать на этапе завершения организации производства и привлечения персонала, причем привлечение персонала должно формироваться за счет местных кадров, — пояснила Лещинская.

Москва постепенно отходит от понятия «город контрастов». В ближайшей перспективе это скорее палитра, в которой есть место и историчности, и современности, и разнообразным индустриальным кварталам, органично вписанным в районы города.