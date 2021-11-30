Президент НАГС прокомментировал заявление «Нафтогаза» по контракту с РФ

Текущий договор на транзит газа между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» действует до 2024 года — до его окончания еще два года, поэтому вполне логично, что обсуждение его продления еще не начиналось на официальном уровне. Об этом заявил «Известиям» президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков во вторник, 30 ноября.

Ранее в этот день глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что российская сторона якобы не хочет продлевать договор с Украиной на транзит газа в Европу после 2024 года. По его мнению, европейские страны станут более уязвимы без контракта с Киевом.

Хайков считает, что даже если транзитный договор не продлят, у Европы «нет никаких рисков», так как новые газопроводы, в том числе «Балканский поток» и «Северный поток – 2», «технически более надежны, менее подвержены политическим рискам и могут обеспечить текущий объем потребления газа» европейскими странами, тем более вместе с поставками сжиженного природного газа (СПГ).

В то же время для «резерва и балансировки нагрузки» можно, по словам эксперта, использовать газопровод «Ямал-Европа», проходящий через Польшу. Также сейчас в процессе реализации есть и другие газопроводные проекты в Европу из других стран, поэтому регион «без газа точно не останется», подчеркнул президент НАНГС.

Он рассказал, что при рассмотрении целесообразности продления транзитного оговора между Россией и Украиной и его условий необходимо учитывать ряд факторов. Первое — в полную меру запущен газопровод «Балканский поток» мощностью 16 млрд куб. м в год, являющийся продолжением «Турецкого потока». Этот объем голубого топлива уже пошел в обход Украины через Турцию и далее в Европу.

Второе — в ближайшее время заработает «Северный поток – 2» с годовой транзитной мощностью 55 млрд куб. м, который должен взять на себя основной объем транзита трубопроводного российского газа в Европу.

Третье, газотранспортная система (ГТС) Украины находится в «очень плохом техническом состоянии и долгое время не модернизировалась», указал Хайков. Денег на ее модернизацию, а это по разным оценкам от одного до нескольких миллиардов долларов США, у Киева нет. Получается, что под вопросом в принципе физическое функционирование украинской ГТС через несколько лет. Кроме того, данный маршрут оказывает «гораздо большее негативное влияние на окружающую среду», чем построенный «по последнему слову техники «Северный поток – 2», отметил специалист. Для всё более экологичной Европы это является важным условием, добавил он.

Четвертое — стоимость транзита через ГТС Украины «значительно дороже» цены транзита через СП-2. То есть для «Газпрома» этот маршрут будет нести дополнительные затраты, а потребители газа в Европе будут платить больше, так как стоимость транзита включена в итоговую цену газа, сказал Хайков.

Пятым фактором эксперт назвал то, что в последние годы Киев имеет «достаточно нестабильную политическую власть», а учитывая ухудшающееся экономическое положение страны, политическая нестабильность будет расти, что создаст «дополнительные риски для бесперебойного транзита газа в Европу».

Шестое — в России развиваются проекты по СПГ, в том числе «Газпромом», а в Европе — активно создавались регазификационные терминалы для приема СПГ (преимущественно американского, который фактически пошел в Азию), что дает дополнительные возможности увеличения поставок газа в Европу из РФ газовозами, если трубопроводных мощностей будет не хватать, добавил председатель правления НАНГС.

Седьмое — объем потребности в транзите в Европу зависит от потребности в российском газе потребителей. Сейчас, по словам эксперта, точно спрогнозировать ее нельзя, так как на это влияют масса условий, в том числе погодные, восстановление и развитие экономики, изменение доли других источников энергии, например, возобновляемой, атомной, угольной, а также политические договоренности и союзы. Фактор реального спроса важен, поскольку текущий транзитный договор с Украиной заключен на условиях «качай или плати», когда «Газпром» должен платить за транзит минимального гарантированного объема газа, причем в одинаковом фиксированном ежесуточном объеме, вне зависимости от наличия и объема физического транзита.

«Учитывая всё это, можно сделать вывод о том, что в настоящее время нет экономических и технических причин для продления транзита через Украину — как минимум на текущих условиях. С другой стороны, «Газпром» может в будущем рассмотреть возможность заключения минимального транзитного договора как резервного или балансирующего маршрута», — заключил Хайков.

16 ноября германский регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. В регуляторе заявили, что продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для немецкой части трубопровода. Минэнерго Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в этой процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

11 ноября Витренко отметил, что газотранспортная система Украины «значительно удобнее» российского «Северного потока – 2», так как у нее есть резерв труб. По его словам, оператор регулярно следит за состоянием ГТС.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что дополнительно увеличивать транзит через газотранспортную систему Украины опасно, поскольку труба может «лопнуть». Он уточнил, что Киев десятилетиями не ремонтировал ГТС.