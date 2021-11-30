Участвовавшие в спасении горняков «Листвяжной» получили по 500 тыс. рублей

Работники шахты «Листвяжная», которые участвовали в спасении пострадавших после взрыва 25 ноября, получили премии в размере 500 тыс. рублей. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе шахты.

«По решению собственников шахты 14 работникам шахты «Листвяжная», которые участвовали в спасении пострадавших, выплачена премия в размере 500 тыс. рублей каждому. Выплаты будут продолжены, в том числе будут выполнены обязательства по приобретению жилья, оплате обучения детей погибших в высших и средних профессиональных заведениях и кредитным обязательствам. С каждой семьей общаются социальные работники предприятия и выясняют все обстоятельства для оказания помощи», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы предприятия.

В понедельник, 29 ноября, руководство шахты начало выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавшим при аварии. В первый день было выплачено почти 245 млн рублей. Семьям 31 погибшего выплатили около 147 млн рублей. Каждой семье предприятие выплачивает по два млн рублей, еще по одному млн рублей каждому члену семьи погибшего. Семьи пяти погибших горноспасателей получили от «Листвяжной» около 60 млн рублей.

Находящиеся в больницах 40 работников шахты также получили по 500 тыс. рублей. Такую же сумму перечислили трем пострадавшим сотрудникам подрядных организаций. Еще 165 человек, которые не обращались в больницу за помощью, получили по 100 тыс. рублей.

После аварии на «Листвяжной» прокуроры пришли с проверками в шахты Кузбасса. На шахте «Комсомолец» города Ленинска-Кузнецкого тщательно изучили документацию, в том числе архивные документы о работе шахты.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

29 ноября прокуроры после трагедии на «Листвяжной» выявили 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты в Кузбассе. 29 ноября были подняты на поверхность тела 11 погибших при трагедии.

По последним данным, число пострадавших превысило 90 человек, из них 43 горноспасателя. 29 ноября власти Кузбасса ввели режим ЧС в Кемеровской области.