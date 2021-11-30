Захарова ответила на вопрос ЕК о поддержке Донбасса со стороны Москвы

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на вопрос Еврокомиссии о гуманитарной поддержке Донбасса со стороны России. Решение РФ не противоречит Минским соглашениям, считает дипломат. Евросоюз не раз показывал политическую ангажированность с начала конфликта на Украине, передает телеканал «Известия».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.