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Захарова ответила на вопрос ЕК о поддержке Донбасса со стороны Москвы

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на вопрос Еврокомиссии о гуманитарной поддержке Донбасса со стороны России. Решение РФ не противоречит Минским соглашениям, считает дипломат. Евросоюз не раз показывал политическую ангажированность с начала конфликта на Украине, передает телеканал «Известия».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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