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Универсиаду в Швейцарии отменили из-за нового штамма COVID-19

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Зимняя Универсиада 2021 года в Швейцарии отменена из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом 29 ноября сообщил портал Inside the Games.

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Власти Люцерна и Международной федерации Университетского спорта приняли такое решение из-за опасности нового штамма коронавируса — «Омикрона», уточняет газета «Спорт-Экспресс».

Новый штамм выявили 28 ноября в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР. До того, как полеты запретили, в страну несколькими рейсами прибыл 61 человек. Всех их поместили в условия изоляции и взяли тест на COVID-19.

В тот же день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что штамм быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

27 ноября два случая заболевания новым штаммом COVID-19 выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» обнаружен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого, новый вариант коронавируса зафиксировали в Бельгии, Италии и Германии.

Студенческие спортивные соревнования XXX Всемирной зимней Универсиады должны были пройти в январе 2021 года в Люцерне.

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