Песков опроверг возможное переименование документа с QR-кодом

Терминология QR-кода останется прежней. Об этом сообщил в понедельник, 29 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя материал РБК о том, что в Кремле и правительстве РФ якобы планируют отказаться от термина «QR-код» и придумывают новые названия для документа.

Собеседник издания со ссылкой на данные закрытых социологических исследований указал, что от термина «QR-код» собираются отказаться, поскольку более 50% жителей страны негативно относятся к этому понятию.

«Нет, это не так. Его можно называть как угодно, но он QR-кодом и останется <…> Это такая информация [в СМИ. — Ред.] достаточно странная <...> QR-код используется и при банковских переводах, он используется для рекламы, для информации и далее», — отметил Песков в беседе с журналистами.

Ранее, 12 ноября, правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

24 ноября стало известно, что ГД может рассмотреть законопроекты 16 декабря.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 29 ноября отметил, что в России не будут вводить дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах. Это он объяснил тем, что все необходимые нормы уже есть в законодательстве.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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