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Источники заявили об обсуждении в РФ нового названия документа с QR-кодом

РБК: в России обсуждают изменение названия документа с QR-кодом
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В Кремле и правительстве РФ планируют отказаться от термина «QR-код» и придумывают новые названия для документа, с помощью которого россияне смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, и собеседника, близкого к кабмину.

В том и антитело: в ГД предложили давать QR-коды привитым иностранной вакциной
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От термина «QR-код» собираются отказаться, так как более 50% жителей страны негативно относятся к этому понятию, сказал собеседник издания со ссылкой на данные закрытых социологических исследований. По его словам, часть людей воспринимает словосочетание «QR-код» через призму ограничения свобод».

Скорее всего, финальное название документа закрепят официально, рассказал один из собеседников агентства. Это могут сделать поправками ко второму чтению законопроектов о QR-кодах или документом оперштаба по борьбе с COVID-19.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения проектов в ГД свои отзывы на них должны представить регионы, после чего думский комитет по здравоохранению начнет рассматривать их и готовить к I чтению.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал 10 ноября высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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