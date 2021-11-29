В Израиле будут отслеживать геолокацию лиц-носителей штамма «Омикрон»

Общая служба безопасности (ISA) Израиля будет отслеживать геолокацию лиц, у которых выявлено заболевание «Омикрон»-штаммом COVID-19. Об этом 28 ноября сообщила канцелярия премьер-министра страны Нафтали Бенета.

Отмечается, что решение будет действовать до полуночи 2 декабря в соответствии с правилами чрезвычайного положения.

«Кабинет министров одобрил использование мониторинга мобильных телефонов Агентством безопасности Израиля (ISA) для обнаружения контактов подтвержденных случаев штамма «Омикрон» сегодня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что определять местоположение по мобильному телефону будут «для выявления заболевших и прерывания цепочки заражения». При этом, мониторинг коснется исключительно носителей варианта вируса, но «не будет широко распространенного и широкого применения для всех подтвержденных случаев», добавили в канцелярии.

Кроме того, указывается, что решение отслеживать местоположение имеет ограниченный срок и будет пересматриваться ежедневно, и если вспышки заболеваемости примут широкомасштабный характер, то мониторинг телефонов будет прекращен.

27 ноября в канцелярии премьер-министра Израиля заявили на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» о закрытии на две недели границы для всех иностранцев, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям. При этом возвращающиеся из-за границы израильтяне будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту, а также пройти карантин.

27 ноября два случая заболевания новым штаммом коронавируса выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» выявлен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого, новый вариант коронавируса выявлен в Бельгии, Италии. Специалисты Австрии и Нидерландов проверяют наличие этой мутации у своих граждан, вернувшихся из Африки.

Кроме того, в Нидерландах власти проверяют на наличие новой мутации у десятков вернувшихся из Южной Африки граждан.

При этом в России случаев штамма «Омикрон» пока не выявлено.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций.