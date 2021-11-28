Певица Пелагея выразила соболезнования в связи со смертью Градского

Заслуженная артистка России певица Пелагея Телегина в воскресенье, 28 ноября, выразила соболезнования в связи со смертью композитора Александра Градского.

«Сегодня мастер закончил свой путь на земле. Но никогда, никогда не стихнет этот удивительный, поднимающий до вершин голос. Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником, работать с ним», — написала Пелагея на своей странице в Instagaram.

Она добавила, что Градский был принципиальным и порядочным человеком, который всегда отстаивал истину и добро.

«Дорогой наш, самый важный, самый главный наставник <…> в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену. Порядочный, принципиальный, трогательный, бескомпромиссный, всегда на стороне истины и добра», — заключила Пелагея.

О смерти Градского стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

Российская певица Лариса Долина назвала смерть композитора страшной утратой. По ее словам, с уходом Градского ушла целая эпоха.

Народный артист России Игорь Крутой в беседе с «Известиями» назвал умершего певца огромного размера талантом, отметив, что вся страна испытывала к нему огромное уважение и любовь.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».