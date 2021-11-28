Игорь Крутой прокомментировал смерть Александра Градского

Народный артист России Игорь Крутой в воскресенье, 28 ноября, прокомментировал «Известиям» смерть певца и композитора Александра Градского.

«Александр Градский — огромного размера талант: и вокальный, и композиторский, и общественный. Можно было любить или не любить Сашу за какие-то высказывания, он был достаточно категоричен, но его талант перекрывал все это. Человек он был достаточно сложный. Он мог много говорить о себе комплементарно, но он имел на это право. Может, то окружающими воспринималось как-то не так. Но самое интересное, что все это было правдой. Не принято в нашем мире говорить о себе К нему было огромное уважение и любовь всей страны», — заявил Крутой.

По его словам, последствия перенесенного коронавируса ударили по сердцу Градского.

«Саша не смог побороть это. Я уже видел в жюри голоса, он выглядел нездоровым. Думаю, его уже доставали последствия. Но он держался. У него замечательная семья, замечательная квартира в самом центре Москвы. Был момент, когда он делал ремонт. Этим он занимался серьезно, на десятилетия. Не собирался уходить, хотел жить и творить, преподавать, театр свой создавать. Здание у него появилось, над внутренним накоплением работал, программы создавал. У него было много планов», — заключил Крутой.

О смерти композитора стало известно ранее в этот день. По данным РЕН ТВ, народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».