Разработчик вакцины «ЭпиВакКорона» сравнил ее эффективность против «Дельты» и «Омикрона»

Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против нового штамма COVID-19 «Омикрон» может быть сопоставима с эффективностью против «Дельты». Об этом 28 ноября рассказали ТАСС в центре «Вектор» Роспотребнадзора, разработавшем препарат.

При этом разработчик отметил, что «Омикрон» вызывает большие опасения и требует незамедлительного и глубокого изучения.

«Вариант «Омикрон», отнесенный Всемирной организацией здравоохранения к числу вариантов, вызывающих озабоченность, имеет большое число мутаций в гене S-белка. <…> Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения», — говорится в сообщении.

Ранее 28 ноября руководитель Медицинской ассоциации Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзе, ранее предсказавшая появление нового штамма, перечислила симптомы заболевания. По ее словам, оно характеризуется повышенной утомляемостью и ощущением слабости. При этом такие свойственные COVID-19 симптомы, как потеря вкуса или обоняния, у заболевших новым штаммом встречаются редко. Глава медассоциации выразила опасение, что течение заболевания будет тяжелее у непривитых граждан, а также у пожилых и страдающих хроническими заболеваниями.

Ранее в этот день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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