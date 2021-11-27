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Юрий Лоза опроверг свое намерение посетить «красную зону»

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Российский музыкант Юрий Лоза назвал ложью сообщение главврача Клинической инфекционной больницы имени Боткина о данном им обещании посетить «красную зону», ведь делать этого он никогда не собирался. Соответствующее заявление певец сделал в субботу, 27 ноября.

«Врали, врут, как всегда врут! Я и не собирался туда приходить, главврач врет! Никто ничего не испугался, я всё написал в своих соцсетях», — сообщил он «Известиям» после концерта, который прошел вечером в Москве.

Ранее в субботу главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев рассказал о том, что Лоза обещал посетить «красную зону» учреждения, однако так и не приехал. По его словам, сотрудники больницы почти час ждали приезда гостя.

Кроме того, Гусев подчеркнул, что граждане сами должны принимать решение о прививке, а призывы к отказу от вакцинации подвергают людей опасности.

24 ноября музыканта в числе прочих противников вакцинации от коронавируса главврачи московских госпиталей пригласили на экскурсию в больничную «красную зону». Медики выразили надежду, что в ходе экскурсии противники вакцинации изменят свою позицию и меньше людей будет умирать.

Народная артистка Российской Федерации Светлана Дружинина раскритиковала отказ Лозы на приглашение врачей. Она подчеркнула, что многие медицинские сотрудники в настоящее время вынуждены работать на износ.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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