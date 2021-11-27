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Юрий Лоза пообещал посетить «красную зону» больницы и не приехал

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Российский музыкант Юрий Лоза обещал в субботу, 27 ноября, посетить «красную зону» клинической инфекционной больницы имени Боткина. Как рассказал главный врач больницы Денис Гусев, певец так и не приехал.

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«Еще сегодня утром Юрий Лоза подтвердил, что он приедет к нам. Мы с вами практически уже 52 минуты прождали. К сожалению, не приехал наш гость. Не отвечает на телефон. Жалко, ведь люди вышли на работу, мои коллеги вышли на работу, потому что мы обещали показать («красную зону». — Ред.), мы были готовы это сделать», — заявил он РЕН ТВ.

Специалист указал, что граждане сами должны принимать решение о прививке. Призывы к отказу от вакцинации подвергают людей опасности, подчеркнул главный врач.

По словам Гусева, пригласившие артиста в «красную зону» медики не преследовали цели убедить Лозу пройти вакцинацию.

«Была цель объяснить ему, что не надо вот эту ложную, непроверенную антивакцинальную информацию транслировать среди тех людей, которые его слушают. Вот была какая цель», — добавил он.

24 ноября музыканта в числе прочих противников вакцинации от коронавируса главврачи московских госпиталей пригласили на экскурсию в больничную «красную зону». Медики выразили надежду, что в ходе экскурсии противники вакцинации изменят свою позицию и меньше людей будет умирать.

Тогда Лоза отверг это предложение, объяснив свое решение нежеланием заразиться. По его словам, в таких медучреждениях «полно внутрибольничной инфекции». Также он выразил мнение, что врачи хотят, чтобы он заразился и они «взяли его лечить и получили доплату за него как ковидного больного».

Народная артистка Российской Федерации Светлана Дружинина раскритиковала отказ Лозы на приглашение врачей. Она подчеркнула, что многие медицинские сотрудники в настоящее время вынуждены работать на износ.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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