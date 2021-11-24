Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Авиакомпания S7 Airlines начала подготовку к введению QR-кодов в самолетах
Мир
Премьер-министр Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания
Общество
Разбившегося на Кутузовском проспекте блогера Губденского похоронили
Общество
В Москве более 20 рейсов задержали и отменили из-за снегопада
Мир
Умер американский актер Лу Кателл
Спорт
«Спартак» обыграл «Наполи» в матче группового этапа Лиги Европы
Мир
Мать Саакашвили рассказала о подавленном состоянии сына
Общество
Политолог назвал пустыми словами призыв ЕС отменить закон о поддержке Донбасса
Общество
Дружинина раскритиковала отказ Лозы от приглашения посетить «красную зону»
Спорт
Боксер Орлов сравнил соперника Наврузова с Дациком
Сюжет:

Дружинина раскритиковала отказ Лозы от приглашения посетить «красную зону»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народная артистка Российской Федерации Светлана Дружинина прокомментировала в среду, 24 ноября, заявления певца Юрия Лозы о том, что медики, пригласившие его в «красную зону», якобы хотят заразить его из корыстных побуждений.

Удар слова: на 37 антиваксеров могут возбудить уголовные дела
В каком регионе выявили больше всего противников вакцинации

«Мне непонятно поведение Лозы. Что значит — его хотят заразить? Оденься поплотнее. Я очень хорошо знаю всех этих врачей. Я знаю, как они устали… Много среднего медицинского состава просто на износе. И мне их очень жалко», — сказала артистка в беседе с RT.

Она отметила, что COVID-19 — это страшное заболевание, и напомнила, что нужно обязательно прививаться.

Ранее в этот день Лоза отверг предложение главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко и других главврачей московских больниц посетить «красную зону» ковид-госпиталей, передает НСН. Музыкант подчеркнул, что в таких медучреждениях «полно внутрибольничной инфекции».

Также он выразил мнение, что врачи хотят, чтобы он заразился и они «взяли его лечить и получили доплату за него как ковидного больного».

Накануне Проценко и другие главврачи московских госпиталей пригласили ряд известных противников вакцинации на экскурсию в «красную зону», пишет «Ридус». Медики выразили надежду, что в ходе экскурсии противники вакцинации изменят свою позицию и меньше людей будет умирать.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что авторитет врачей, которые уже два года борются с COVID-19 и спасают жизни людей, поможет изменить мнение антипрививочников о вакцинации, сообщает телеканал «360». По словам Пескова, есть круг граждан, которые за взятки, нарушая закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. Именно к ним, пояснил Песков, и обращен призыв героев-врачей.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021