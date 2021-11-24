Дружинина раскритиковала отказ Лозы от приглашения посетить «красную зону»

Народная артистка Российской Федерации Светлана Дружинина прокомментировала в среду, 24 ноября, заявления певца Юрия Лозы о том, что медики, пригласившие его в «красную зону», якобы хотят заразить его из корыстных побуждений.

«Мне непонятно поведение Лозы. Что значит — его хотят заразить? Оденься поплотнее. Я очень хорошо знаю всех этих врачей. Я знаю, как они устали… Много среднего медицинского состава просто на износе. И мне их очень жалко», — сказала артистка в беседе с RT.

Она отметила, что COVID-19 — это страшное заболевание, и напомнила, что нужно обязательно прививаться.

Ранее в этот день Лоза отверг предложение главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко и других главврачей московских больниц посетить «красную зону» ковид-госпиталей, передает НСН. Музыкант подчеркнул, что в таких медучреждениях «полно внутрибольничной инфекции».

Также он выразил мнение, что врачи хотят, чтобы он заразился и они «взяли его лечить и получили доплату за него как ковидного больного».

Накануне Проценко и другие главврачи московских госпиталей пригласили ряд известных противников вакцинации на экскурсию в «красную зону», пишет «Ридус». Медики выразили надежду, что в ходе экскурсии противники вакцинации изменят свою позицию и меньше людей будет умирать.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что авторитет врачей, которые уже два года борются с COVID-19 и спасают жизни людей, поможет изменить мнение антипрививочников о вакцинации, сообщает телеканал «360». По словам Пескова, есть круг граждан, которые за взятки, нарушая закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. Именно к ним, пояснил Песков, и обращен призыв героев-врачей.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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