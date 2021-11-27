Финляндия отказалась помогать Украине с обеспечением нацбезопасности

Министр иностранных дел Финляндии Пекку Хаависто отказался помогать Украине в обеспечении ее национальной безопасности. Об этом дипломат сообщил в субботу, 27 ноября, в эфире финского телеканала Yle.

«Важно, чтобы Украина сама смогла позаботиться о собственной обороне и чтобы она сотрудничала с западными организациями, опираясь именно на это. Тем не менее я все равно считаю, что единственный путь — это диалог с Россией. Только так можно найти какое-то решение», — заявил Хаависто.

Ранее в этот день директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США заявлениями о якобы планируемом Россией вторжении на Украину пытаются разжечь конфликт в Донбассе. По его словам, РФ необходимо сохранять выдержку на фоне подобных заявлений и укреплять обороноспособность страны.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

В тот же день Песков указал на то, что перемещение российских войск внутри России не представляет ни для кого угрозы.

Тогда же первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил «Известиям», что целью фейковых вбросов о якобы российских планах нападения на Украину является объяснение мировому сообществу, почему на Украине функционируют военные базы США и НАТО.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует никаких вторжений.