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Нарышкин обвинил США в попытке разжечь конфликт в Донбассе

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США заявлениями о якобы планируемом Россией вторжении на Украину пытаются разжечь конфликт в Донбассе. Об этом в субботу, 27 ноября, рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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«Цель — попытаться толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который, собственно, происходит на востоке Украины. Причем для Соединенных Штатов Америки Украина — это такой во всем, во всей этой истории это расходный материал», — заявил Нарышкин в эфире канала «Россия 1».

Нарышкин считает, что России необходимо сохранять выдержку на фоне подобных заявлений и укреплять обороноспособность страны.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

В тот же день Песков указал на то, что перемещение российских войск внутри России не представляет ни для кого угрозы.

Тогда же первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил «Известиям», что целью фейковых вбросов о якобы российских планах нападения на Украину является объяснение мировому сообществу, почему на Украине функционируют их военные базы США и НАТО.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует никаких вторжений.

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