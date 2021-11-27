В России выявили 33 946 новых случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 33 946 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 33 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 494 человека», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (3430), Санкт-Петербурге (1879) и Московской области (1867).

Всего в стране с начала пандемии выявили 9 536 825 случаев коронавируса. За весь период зафиксирован 271 531 летальный исход, выздоровели 8 237 465 человек.

Днем ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук 26 ноября заявил, что в стране у одного человека обнаружили штамм коронавируса B.1.1.529. Он отметил, что пока нет точных данных, является ли данный вариант особо опасным, поэтому призвал «соблюдать бдительность, но не паниковать».

Также в пятницу руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил «Известиям», что случаев выявления нового штамма коронавируса B.1.1.529 на территории России не зафиксировано.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 26 ноября отметил, что «Спутник V», вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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