Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Уволенный мэр опроверг присутствие на банкете в день трагедии на шахте
Общество
ОНК узнала о вероятности побега возможного убийцы «колбасного короля»
Мир
Байден рассказал о возможном разговоре с Путиным и Зеленским в ближайшее время
Мир
Не менее 12 полицейских ранены в ходе беспорядков на матче в Британии
Интернет
Дуров запустил опрос касательно присутствия Telegram на устройствах Apple
Армия
В Подмосковье начали изготавливать серию ракет «Циркон» для ВМФ России
Мир
Третий самолет с беженцами из Ирака вылетел из Минска
Общество
Пушков заявил о присутствии только двух гендеров в истории балета
Мир
Американский композитор Сондхайм умер в возрасте 91 года
Мир
Британия заявила о большей «угрозе» России в сравнении с исламизмом

В ГД отреагировали на отставку мэра Прокопьевска из-за банкета в день трагедии на шахте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн прокомментировал отставку мэра города Прокопьевска Вячеслава Старченко, инициированную губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым после банкета Старченко в дни траура по погибшим на кузбасской шахте горнякам.

Горячая пыль: в Кузбассе погибли шахтеры
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв

Хинштейн отметил, что поведение прокопьевского «партхозахтива» «омерзительно».

«Молниеносная реакция Сергея Цивилева — пример для подражания другим руководителям. <…> Он отреагировал предельно жестко, а не стал прятать в голову в песок, надеясь, что скандал не выйдет на федеральный уровень и сам по себе рассосется», — написал депутат в Telegram 26 ноября.

Хинштейн добавил, что будет поставлен вопрос о партийной ответственности участников застолья.

«Вопрос партийной ответственности участников банкета — членов «ЕР» будет решаться уже на следующей неделе», — говорит он в сообщении.

Ранее в этот же день стало известно о решении губернатора Кемеровской области Цивилева об отправке Старченко в отставку после банкета, который состоялся по случаю назначения чиновника на пост мэра.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, что на мероприятие собралось около двух десятков человек.

Банкет состоялся в день ЧП, 25 ноября.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 51 человек, в том числе шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

В Следственном комитете информировали, что задержаны три человека — 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Позднее стало известно о задержании еще двоих — лиц, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021