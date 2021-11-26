Захарова назвала единственный путь решения кризиса на Украине

Силовым путем внутриукраинский кризис решить нельзя, конфликт можно преодолеть только переговорами. Об этом 26 ноября в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Есть только переговорный путь, который нацелен, направлен на то, чтобы стороны услышали друг друга и пришли к взаимопониманию», — сказала дипломат.

По ее словам, выполнение Минских соглашений поддерживает мировое сообщество. Они обязательны к выполнению, несмотря на действия Киева.

Как добавила Захарова, заявления Запада о «российской угрозе» для Киева «хорошо раскрывают суть процесса внутреннего конфликта на Украине». Их можно воспринимать как провокации с целью создания напряженности.

«Это абсолютно нормальная с их точки зрения стратегия коллективного Запада — создавать напряжение, напряженность путем проведения неких провокативных информационно-политических акций в определенных регионах мира», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Она напомнила, что Москва умеет отражать провокации по всем направлениям.

25 ноября в Киеве сообщили, что власти Украины не планируют вводить военное положение с 1 декабря. В тот же день бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что глава государства Владимир Зеленский намеревается ввести военное положение на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны.

23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он отметил, что подобные действия, наоборот, планирует Украина против Донбасса — самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

До этого в западных СМИ появилась информация о том, что Россия якобы готовится напасть на Украину. Так, 22 ноября, американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по данным разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

20 ноября телеканал CBS News, ссылаясь на источники, сообщал о предположениях американской разведки, согласно которым российское «военное вторжение» на Украину становится более вероятным по мере похолодания.