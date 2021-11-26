Врачи рассказали о состоянии выжившего спасателя в шахте «Листвяжная»

Состояние выжившего в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области спасателя тяжелое. Об этом 26 ноября заявил заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.

«Сегодня, чуть более часа назад, был доставлен пострадавший с шахты «Листвяжная», это один из шести горноспасателей. Доставлен был после того, как был найден живым. [...] На данный момент у него состояние оценивается как тяжелое. Находится он в отделении реанимации и интенсивной терапии»,— сказал Агаларян журналистам.

Предварительно, у выжившего спасателя выявлены общее переохлаждение, отравление продуктами горения и обезвоживание.

Александр Заковряшин, считавшийся погибшим, был найден ранее в пятницу, 26 ноября. Как сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян, горноспасатели проводили разведку и исследование разрушений шахты, во время чего и нашли выжившего.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В тот же день сообщалось, что в результате аварии погибли 46 горняков и пять спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек. Всего в шахте находилось 285 человек.

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