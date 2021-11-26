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Великобритания перебросит военную технику ФРГ на случай «войны с Россией»

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Великобритания намерена отправить в ФРГ военную технику на случай возможной войны с Россией. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщила газета The Times со ссылкой на командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса.

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Указывается, что Соединенное Королевство в рамках масштабной трансформации армии планирует создать три новых военных базы — в Кении, Омане и ФРГ.

«Я делаю особый акцент на Германии, куда мы выдвинем значительное число нашей бронетехники, чтобы можно было двигаться быстрее, если она понадобится где-нибудь на сухопутной части континента», — рассказал он.

В материале издания подчеркивается, что новым подразделениям передадут бронетранспортеры Boxer, усовершенствованные версии танков Challenger 3, гусеничные боевые машины Ajax, а также беспилотники, артиллерию и технику для обезвреживания мин. Кроме того, The Times пишет, что бригаду из 250 человек расположат ближе к Восточной Европе «на случай войны с Россией».

13 ноября британские СМИ сообщили о готовности Лондона направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» России. Решение якобы приняли после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» для Украины и Запада.

За последние дни в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском вторжении. В частности, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

Также о подобных планах России заявлял глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Украинский политолог Михаил Погребинский охарактеризовал слова Буданова как фейк или политическую игру. По словам эксперта, задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

Он выразил надежду, что высшие руководители Украины «не примут решения о чем-то серьезном, способном зажечь огонь третьей мировой войны», потому что все понимают недопустимость подобного.

Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

21 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Североатлантический альянс продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, Россия якобы постоянно нарушает воздушное пространство государств Прибалтики в Черном море.

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