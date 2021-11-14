Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ

Британия готова направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» России. Об этом 13 ноября пишет британская газета The Mirror.

По информации источника издания, Лондон создает подразделения, состоящие из членов спецназа, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте.

«Подразделению высокой готовности было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военных готовы. Всё оборудование упаковано, они готовы лететь на Украину и высаживаться с воздуха», — сообщил источник издания.

Кроме того, источник добавил, что решение о подготовке приняли после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» президента России Владимира Путина для Украины и Запада.

11 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

При этом, как отметило агентство, Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

После появления данных публикации первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения. Он подчеркнул, что Россия никогда не планировала атаки на Украину и не планирует.

Песков также заявил, что материал Bloomberg является пустым, безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, провокационных действий в настоящий момент становится всё больше. Представитель Кремля подчеркнул, что это не может оставлять Россию индифферентными к тому, что происходит.

В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими.