Родственники погибших в шахте «Листвяжная» рассказали подробности трагедии

Родственники погибших горняков в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области рассказали, что шахтеров буквально заставляли идти в шахту накануне.

По их словам, 23 ноября в шахте было 6% метана, а 24 ноября — 7%.

«Их заставили идти [в шахту]. Всех расстреливать!» — сказала родственница одного из погибших.

Другая женщина заявила, что теперь никто не сможет вернуть им их детей, сыновей и мужей. По ее словам, родственники не знают, как рассказать о трагедии детям горняков.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Как заявил губернатор региона Сергей Цивилев, 11 горноспасателей попали в больницу после эвакуации горняков, у одного из низ черепно-мозговая травма, у десятерых диагностировали отравление продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре этого года они составили акты о проверке штрека, не поверив его в действительности.

Губернатор области объявил трехдневный траур по погибшим шахтерам, который проходит с 26 по 28 ноября.