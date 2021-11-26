Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Состояние пострадавших на шахте «Листвяжная» за сутки не ухудшилось
Мир
Полиция применила слезоточивый газ против участниц марша в Стамбуле
Мир
Израиль запретил полеты в семь стран Африки из-за нового штамма COVID-19
Общество
Тела трех погибших в шахте «Листвяжная» подняли на поверхность
Экономика
До конца года в РФ безналичные покупки в 1,5 раза превысят снятие наличных
Мир
Будущий канцлер ФРГ Шольц выступил против введения нового локдауна
Мир
Второй самолет с иракскими беженцами вылетел из Минска в Эрбиль
Общество
Нарушения найдены на шести шахтах в Кузбассе после проверки
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии случаев подделки российских вакцин
Мир
В ГБР Украины допустили возможность вызова Зеленского на допрос

После аварии на «Листвяжной» горняки на руках выносили коллег из шахты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из кузбасской шахты «Листвяжная» после аварии многие горняки выходили на поверхность самостоятельно. Тех, кто был без сознания, коллеги выносили на руках. Об этом 26 ноября рассказал один из шахтеров, находившийся во время ЧП в шахте.

Боль земли: из-за чего погибли шахтеры и спасатели в Кузбассе
В России осталось около 20% опасных выработок наподобие «Листвяжной»

По словам Константина, он взрыва не слышал, а когда пришел в себя после действия ударной волны, то начал выбираться при помощи самоспасателя.

«Я вышел сам, но я знаю, что ребята друг друга вытаскивали. Видел двоих проходчиков, они третьего вели, поддерживали его. Не бросали, кого могли, тоже выводили, выносили. Потом уже, когда вышел, мне рассказали, что выносили прямо без сознания кого-то на руках», — цитирует его ТАСС.

По словам Константина, горняки предположили, что те, кто не успел выйти на поверхность и остался в шахте, потеряли время, потому что помогали выбираться своим коллегам.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Как заявил губернатор региона Сергей Цивилев, 11 горноспасателей попали в больницу после эвакуации горняков, у одного из низ черепно-мозговая травма, у десятерых диагностировали отравление продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Губернатор области объявил трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021