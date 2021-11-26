После аварии на «Листвяжной» горняки на руках выносили коллег из шахты

Из кузбасской шахты «Листвяжная» после аварии многие горняки выходили на поверхность самостоятельно. Тех, кто был без сознания, коллеги выносили на руках. Об этом 26 ноября рассказал один из шахтеров, находившийся во время ЧП в шахте.

По словам Константина, он взрыва не слышал, а когда пришел в себя после действия ударной волны, то начал выбираться при помощи самоспасателя.

«Я вышел сам, но я знаю, что ребята друг друга вытаскивали. Видел двоих проходчиков, они третьего вели, поддерживали его. Не бросали, кого могли, тоже выводили, выносили. Потом уже, когда вышел, мне рассказали, что выносили прямо без сознания кого-то на руках», — цитирует его ТАСС.

По словам Константина, горняки предположили, что те, кто не успел выйти на поверхность и остался в шахте, потеряли время, потому что помогали выбираться своим коллегам.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Как заявил губернатор региона Сергей Цивилев, 11 горноспасателей попали в больницу после эвакуации горняков, у одного из низ черепно-мозговая травма, у десятерых диагностировали отравление продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Губернатор области объявил трехдневный траур по погибшим шахтерам, который пройдет с 26 по 28 ноября.