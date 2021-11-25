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В Петербурге с 27 декабря вводят QR-коды для посещения кафе

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В Петербурге с 27 декабря вводят QR-коды для посещения кафе, ресторанов и баров. Кроме того, электронный сертификат будет нужен в розничных магазинах. Граждане, имеющие медотвод, должны предъявить ПЦР-тест, сообщает телеканал «Известия». Ранее QR-коды в Петербурге планировали ввести с 1 декабря. Отмечается, что с 27 декабря в отели и гостиницы можно будет заселиться с отрицательным ПЦР-тестом. При этом, каждые 72 часа его необходимо обновлять. Все антикоронавирусные ограничения в городе продлеваются до 31 января.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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